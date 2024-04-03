Марк Коулман посетит UFC 300: «Промоушен подарит мне билеты. Я в восторге»

Теги UFC MMA Марк Коулман UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Марк Коулман сообщил, что посетит турнир UFC 300.

Ранее Макс Холлоуэй заявил, что Коулман должен вручать пояс победителю его боя с Джастином Гейджи.

«Я так взволнован. UFC подарит мне и моим дочерям билеты на крупнейшее шоу в истории – UFC 300 в Лас-Вегасе. Я в восторге. Увидимся там», – написал Коулман в социальных сетях.

Напомним, что в марте член зала Славы UFC попал в реанимацию после пожара, случившегося в его доме в штате Огайо. Он вынес из горящего дома родителей, после чего потерял сознание.

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3 комментария
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Странно. По мне так члены зала славы должны получать бесплатный проход на любой турнир который захотят. Капитализм дурацкий, ничего святого
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Ответ emsnv
Странно. По мне так члены зала славы должны получать бесплатный проход на любой турнир который захотят. Капитализм дурацкий, ничего святого
Щас бы искать что-то святое в организации, где люди избивают друг друга за деньги😅 это примерно как искать целомудрие в борделе
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Крутой мужик, это наименьшее,что организация могла сделать для него.
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