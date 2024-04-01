Бой Прохазка – Ракич на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Александр Ракич Иржи Прохазка UFC 300 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на UFC 300 пройдет бой в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Александром Ракичем.

Прохазка – экс-чемпион дивизиона. В ноябре-2023 он проиграл Алексу Перейре в бою за вакантный пояс среди полутяжей. Ракич не дрался два года.

Прелимы начнутся в 03:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч! Боец» и платформа UFC Fight Pass.

Защита Перейры, разборка за пояс BMF, претендентский бой Царукяна и Оливейры – о-о-очень мощный UFC 300

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий