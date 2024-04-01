Бой Прохазка – Ракич на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на UFC 300 пройдет бой в полутяжелом весе между и .

Прохазка – экс-чемпион дивизиона. В ноябре-2023 он проиграл Алексу Перейре в бою за вакантный пояс среди полутяжей. Ракич не дрался два года.

Прелимы начнутся в 03:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч! Боец» и платформа UFC Fight Pass.

Защита Перейры, разборка за пояс BMF, претендентский бой Царукяна и Оливейры – о-о-очень мощный UFC 300