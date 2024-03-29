Ян хочет подраться с Верой: «Свожу его в школу смешанных единоборств»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Петр Ян рассказал о желании подраться с Марлоном Верой.

Марлон Вера не так давно говорил, что хотел бы с вами провести поединок. При этом он заявил, что готов к бою в ноябре. Вы согласитесь?

− Да, как раз к ноябрю буду готов. Конечно соглашусь. Свожу его в школу смешанных единоборств. Вы же видели, как Сун Ядун показал свой наикрутейший бокс. Чуть-чуть не по плану все пошло. У Веры тоже все пойдет не по плану. Сто процентов.

− Вы же говорили, что хотели бы еще два боя до конца 2024 года провести. С учетом травмы это реально?

− Мы исходим из того, что имеем на данный момент. Октябрь-ноябрь − хорошее время, чтобы провести бой. А вот смогу ли провести два? Думаю, нет − только один будет, − сказал бывший чемпион UFC Петр Ян.

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15 комментариев
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Ответ Декларация
Судя по его словам - величайший мастер...а не тот, кто проиграл главные бои. К чему такое самомнение...не понимаю...тем более, что карьера такая себе ...был взлет ..потом долго падение...теперь небольшой взлет...и уже чсв выше навыков и места в рейтинге. Ошибка!
Чемпион АСB
Чемпион UFC

Такая себе карьера? Серьезно? 😁
+14
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+14
Этот трешток честный и безобидный, Ян относится нормально, когда такой же трешток адресован к нему самому, например от Умара. Главное никто не кого не оскорбляет
+16
-4
+12
Ответ Богдан
К слову, пока Петр был скромен и немногословен - он летел вверх к звездам, как начал зарываться - пошли поражения ( я имею ввиду настоящие )
Петр уже в АСВ прилично болтал, когда он скромен был то?))
+3
0
+3
Ответ rude.
Комментарий удален модератором
К слову, пока Петр был скромен и немногословен - он летел вверх к звездам, как начал зарываться - пошли поражения ( я имею ввиду настоящие )
+6
-4
+2
Комментарий удален модератором
А, потом с Надеждой и Любовь! Мужчина!)))
+1
-1
0
Ну вот если бы такое сказал Ковинтгтон, то все бы в экстазе забились, какой он крутой и жесткий и что трешток для UFC это норм и вообще это шоу))
Короче если Диаз или Масвидаль, говорят что они кого-то размажут, то они крутые уличные парни, если это Конор или Ковингтон, то это шоумены, которые просто продают бой. Но если это боец из России , то он зазнался, не уважает соперника и т.д.))
+3
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Мераба слабо в школу сводить?
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Ответ Богдан
К слову, пока Петр был скромен и немногословен - он летел вверх к звездам, как начал зарываться - пошли поражения ( я имею ввиду настоящие )
Он всю карьеру был таким. Просто гопник из Омска. Кто хоть чуть чуть его знает, понимает о чем ч.
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