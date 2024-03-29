Ян хочет подраться с Верой: «Свожу его в школу смешанных единоборств»

Петр Ян рассказал о желании подраться с Марлоном Верой.

− не так давно говорил, что хотел бы с вами провести поединок. При этом он заявил, что готов к бою в ноябре. Вы согласитесь?

− Да, как раз к ноябрю буду готов. Конечно соглашусь. Свожу его в школу смешанных единоборств. Вы же видели, как Сун Ядун показал свой наикрутейший бокс. Чуть-чуть не по плану все пошло. У Веры тоже все пойдет не по плану. Сто процентов.

− Вы же говорили, что хотели бы еще два боя до конца 2024 года провести. С учетом травмы это реально?

− Мы исходим из того, что имеем на данный момент. Октябрь-ноябрь − хорошее время, чтобы провести бой. А вот смогу ли провести два? Думаю, нет − только один будет, − сказал бывший чемпион UFC Петр Ян.

«Еще увидим его в октагоне». Ян второй раз порвал кресты – мы обсудили с врачом его будущее

Ян сообщил, что пропустит полгода: «Направлю все усилия на реабилитацию»