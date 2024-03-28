Ян сообщил, что пропустит полгода: «Направлю все усилия на реабилитацию»

Петр Ян заявил, что пропустит шесть месяцев из-за травмы.

«До этого поединка у меня была пауза в год, я уже отдохнул, соскучился по октагону. Были планы провести максимально возможное количество боев в этом году, нужно было продолжать работать.

А сейчас, так получается, месяцев на шесть я выбываю. Все усилия надо будет направить на процесс реабилитации», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Напомним, что в марте-2024 Ян победил Суна Ядуна единогласным решением судей на UFC 299, прервав серию из трех поражений.

«Работа идет». Ян показал, как проходит реабилитацию после операции на колене

Петр Ян: «О’Мэлли выбрал Веру, потому что это удобный для него соперник»