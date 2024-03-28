Ян сообщил, что пропустит полгода: «Направлю все усилия на реабилитацию»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Сун Ядун Бокс/MMA/UFC

Петр Ян заявил, что пропустит шесть месяцев из-за травмы.

«До этого поединка у меня была пауза в год, я уже отдохнул, соскучился по октагону. Были планы провести максимально возможное количество боев в этом году, нужно было продолжать работать.

А сейчас, так получается, месяцев на шесть я выбываю. Все усилия надо будет направить на процесс реабилитации», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Напомним, что в марте-2024 Ян победил Суна Ядуна единогласным решением судей на UFC 299, прервав серию из трех поражений.

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4 комментария
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Главное, чтобы Петр вернулся в оптимальной форме. Здоровье и победного возвращения!
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Удачи ! Яркий боец ,хочется увидеть ещё немало его боёв.
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Не самый плохой вариант. Чито как раз просил бой на ноябрь.
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