«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минаков победил Томпсона, Хрисанов выиграл у Романова

Теги MMA Виталий Минаков Артем Тарасов Бойцовский клуб РЕН ТВ Али Хейбати Оли Томпсон Бокс/MMA/UFC

29 марта в Москве состоялся турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии которого Виталий Минаков провел бой с Оли Томпсоном.

Главные бои турнира:

  • Виталий Минаков победил Оли Томпсона единогласным решением судей;
  • Сергей Хрисанов победил Сергея Романова единогласным решением судей;
  • Виктор Боронин проиграл Артему Рофалю раздельным решением судей;
  • Артем Тарасов проиграл Али Хейбати единогласным решением судей.

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3 комментария
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Странный бой у Минакова, впрочем, в стиле Хрюнова. Томпсон попал и такое впечатление сам этого испугался и остановился.
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Победил хрюнов 😂
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Ответ avku
Странный бой у Минакова, впрочем, в стиле Хрюнова. Томпсон попал и такое впечатление сам этого испугался и остановился.
Он просто джентельмен, дал Витале продышаться)
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