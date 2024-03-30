«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минаков победил Томпсона, Хрисанов выиграл у Романова
29 марта в Москве состоялся турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии которого Виталий Минаков провел бой с Оли Томпсоном.
Главные бои турнира:
- Виталий Минаков победил Оли Томпсона единогласным решением судей;
- Сергей Хрисанов победил Сергея Романова единогласным решением судей;
- Виктор Боронин проиграл Артему Рофалю раздельным решением судей;
- Артем Тарасов проиграл Али Хейбати единогласным решением судей.
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