«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минаков победил Томпсона, Хрисанов выиграл у Романова

29 марта в Москве состоялся турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии которого провел бой с Оли Томпсоном.

Главные бои турнира:

Виталий Минаков победил Оли Томпсона единогласным решением судей;

Сергей Хрисанов победил Сергея Романова единогласным решением судей;

Виктор Боронин проиграл Артему Рофалю раздельным решением судей;

Артем Тарасов проиграл Али Хейбати единогласным решением судей.

Минаков – о потенциальном бое с Нганну: «Взял бы шесть месяцев, чтобы хорошо подготовиться»