Павлович − о следующем бое: «Пока нет информации, но, думаю, ближе к лету»

Сергей Павлович рассказал, когда может провести следующий бой.

«Пока нет информации, но, думаю, ближе к лету», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, что Павлович − бывший претендент на временный пояс UFC в тяжелом весе. В ноябре-2023 Сергей проиграл нокаутом на UFC 295.

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