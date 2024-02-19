Павлович − о следующем бое: «Пока нет информации, но, думаю, ближе к лету»
Сергей Павлович рассказал, когда может провести следующий бой.
«Пока нет информации, но, думаю, ближе к лету», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.
Напомним, что Павлович − бывший претендент на временный пояс UFC в тяжелом весе. В ноябре-2023 Сергей проиграл нокаутом Тому Аспиналлу на UFC 295.
Сергей Павлович выложил видео тренировки: «Никогда не был так мотивирован перед возвращением»
Аспиналл намекнул на участие в UFC 300: Том показал, как ищет авиабилеты в Лас-Вегас на 7 апреля
Гану нужна еще одна победа для титульника.