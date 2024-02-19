Павлович − о следующем бое: «Пока нет информации, но, думаю, ближе к лету»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович рассказал, когда может провести следующий бой.

«Пока нет информации, но, думаю, ближе к лету», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, что Павлович − бывший претендент на временный пояс UFC в тяжелом весе. В ноябре-2023 Сергей проиграл нокаутом Тому Аспиналлу на UFC 295.

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11 комментариев
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Тяжелый вес стоит колом.....
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Ответ Ан иг
Ган, или реванш?
Выглядит, как единственный имеющий смысл бой для обоих.
Гану нужна еще одна победа для титульника.
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Ответ Ан иг
Ган, или реванш?
Ган думаю….у Гана удары далеко не такие как у Аспинала или Павловича….но техника на уровне….по нему попасть надо
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Ответ Ан иг
Тяжелый вес стоит колом.....
Я бы сказал - тяжёлый вес стал калом.
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Вполне вероятно, что бой с Ганом имеет смысл для обоих. После него снова на титул. А к тому времени может какие-то подвижки в дивизионе произойдут.
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Ответ AshAsh
да пофиг нет уже ауры той у него, как и все усаживается ср.кой в раскоряку после хорошей плюхи
В том то и дело как и все.Тот же Аспинал рано или поздно рухнет как подкошенный.Все люди.
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Ответ AshAsh
да пофиг нет уже ауры той у него, как и все усаживается ср.кой в раскоряку после хорошей плюхи
А иначе как?
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Ответ AshAsh
да пофиг нет уже ауры той у него, как и все усаживается ср.кой в раскоряку после хорошей плюхи
В тяжелом весе всегда есть аура)
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Ответ Ruslan Isaev
Я бы сказал - тяжёлый вес стал калом.
Это все бабки. Бойцы то есть в дивизионе
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