Ян – Уайту: «Дана, ты знаешь, что два раза поступил со мной дерьмово. Мои дети хотят еще один титул»

Теги UFC Дана Уайт MMA Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Петр Ян обратился к Дане Уайту после победы над Суном Ядуном.

«Я проиграл Шону О’Мэлли и Алджамейну Стерлингу? Стоп-стоп-стоп. Вы не видели эти бои. Это чушь, братан. UFC хотели сломать меня морально. Даже мой сын сказал: «Что это за ##### [ерунда]?»

Дана, ты знаешь, брат, что два раза поступил со мной дерьмово. Сыновья дома сказали мне: «Папа, выиграй еще один титул и сделай нам еще одного братика или сестренку», – заявил экс-чемпион UFC Петр Ян.

Ян постоянно дерется с травмами: подписался в UFC с порванными «крестами» и дебютировал со сломанным пальцем

Менеджер Яна: «Самый актуальный соперник для Петра – Марлон Вера»

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5 комментариев
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Сын так и сказал, ##### (ерунда) ?
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Ян точно трезвый всё это писал или произносил?
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Вроде победил, но голову крепко ему китаёза отбил
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