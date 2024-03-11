Ян – Уайту: «Дана, ты знаешь, что два раза поступил со мной дерьмово. Мои дети хотят еще один титул»

Петр Ян обратился к Дане Уайту после победы над Суном Ядуном.

«Я проиграл Шону О’Мэлли и Алджамейну Стерлингу? Стоп-стоп-стоп. Вы не видели эти бои. Это чушь, братан. UFC хотели сломать меня морально. Даже мой сын сказал: «Что это за ##### [ерунда]?»

Дана, ты знаешь, брат, что два раза поступил со мной дерьмово. Сыновья дома сказали мне: «Папа, выиграй еще один титул и сделай нам еще одного братика или сестренку», – заявил экс-чемпион UFC Петр Ян.

Ян постоянно дерется с травмами: подписался в UFC с порванными «крестами» и дебютировал со сломанным пальцем

Менеджер Яна: «Самый актуальный соперник для Петра – Марлон Вера»