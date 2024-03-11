Махачев и Порье договорились о поединке в июне
Ислам Махачев и Дастин Порье договорились о поединке в соцсетях.
Порье написал: «Ислам – в июне».
Махачев ответил: «🤝⚔️».
Напомним, Порье нокаутировал во втором раунде Бенуа Сен-Дени в соглавном бою турнира UFC 299.
Махачев в октябре защитил титул чемпиона легкого веса в бою с Александром Волкановски.
Порье брутально нокаутировал бывшего спецназовца. Новый соперник для Махачева?
Махачев – о выступлении Порье: «Очень впечатляюще, Дастин 👏🏻💎»
Ему кажется по приколу их просто набрасывать))
Но против Махачева вообще не вижу у него шансов.