Махачев и Порье договорились о поединке в июне

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев и Дастин Порье договорились о поединке в соцсетях.

Порье написал: «Ислам – в июне».

Махачев ответил: «🤝⚔️».

Напомним, Порье нокаутировал во втором раунде Бенуа Сен-Дени в соглавном бою турнира UFC 299.

Махачев в октябре защитил титул чемпиона легкого веса в бою с Александром Волкановски.

Порье брутально нокаутировал бывшего спецназовца. Новый соперник для Махачева?

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22 комментария
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Махачев реально, несмотря на поражение, хочет стать p4p всех и вся, разбирая свой дивизион на атомы. Каждого, кто хоть теоретически приближается к поясу. Уважение таким бойцам.
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Порье до блеска отточил свою знаменитую гильотину - будет душить)
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Ответ Борис _____
Порье до блеска отточил свою знаменитую гильотину - будет душить)
Ну это да) только никак никого за всю карьеру не задушит этой гильотиной))
Ему кажется по приколу их просто набрасывать))
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порье заслужил шанс на титульник, но будет небольшое недопонимание, если оливейра победит на выходных) оба достойны на звание главного контендера
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корм для Махачева.. при всем уважении к Порье, тут без вариантов
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Ислам конечно не Хабиб в борьбе, но то что позволял с собой делать Порье Сен Дени в партере, с Исламом там шансов вообще не будет. Да и в стойке Исламу есть что показать. Поэтому если честно не вижу никаких шансов для Порье, но посмотрим.
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На серии из 1 победы, над Бенуа, проиграл Гейджи и Оливейре, между которыми была победа над старым Чендлером, серьезно, заслуживает титульник? 🤡
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Ответ ganso 10
порье заслужил шанс на титульник, но будет небольшое недопонимание, если оливейра победит на выходных) оба достойны на звание главного контендера
Чем он заслужил то? Он проиграл Гейджи в прошлом бою, так что как минимум после него и победителя пары Оливейра - Царукян его очередь.
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Ответ Сергей Осипов
Ну че, давайте начнем срач. Ислам избегает реальных претендентов))
а кто там есть? он всех влегкую победил, нету для него реальных претендентов
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Договорились в Твиттере?)
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Изи катка для Ислама, первый раунд на раскачку, второй на удушение Дастина. Никакой стойки тут не предвидится, максимально сейвово Порье финишируют
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У Порье есть шанс, хоть и не большой, попасть своим хуком. Динамит в руках у него имеется. Если Ислам этого не допустит, то легко выиграет. Хабиба он разок зацепил, но не смог развить успех.
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У Порье 0 борьба..
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Сначала должны быть Оливейра или Гэтджи , а после Порье
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Ответ neuner
а кто там есть? он всех влегкую победил, нету для него реальных претендентов
Всех это кого? Он победил только Оливейру и дважды против полулегковеса титул защищал.
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Дастин крутой и заслужил титульник.
Но против Махачева вообще не вижу у него шансов.
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Ответ гилберт
Так это потому что в ММА в десятки раз меньше денег чем боксе и чтобы заработать миксеры должны постоянно показывать себя и биться с лучшими.
Зрителям причины не важны. Важны крутые бои, а не ленивые переговоры годами
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