Нганну заявил, что не уйдет из бокса: «Далее, возможно, будет бой по ММА, но с рингом я еще не закончил»

Фрэнсис Нганну заявил, что не уйдет из бокса, несмотря на нокаут от Энтони Джошуа.

«Сейчас я планирую вернуться домой, немного отдохнуть и подумать о произошедшем. Знаете, это был чертовски тяжелый день с его самого начала.

Я все обдумаю, а затем посмотрим, что будет дальше. Может быть, далее будет бой по ММА, но уверяю вас, что с боксом я еще не закончил. Абсолютно нет», − сказал тяжеловес и начинающий боксер .

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