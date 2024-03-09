Нганну заявил, что не уйдет из бокса: «Далее, возможно, будет бой по ММА, но с рингом я еще не закончил»

Теги тяжелый вес MMA PFL бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну заявил, что не уйдет из бокса, несмотря на нокаут от Энтони Джошуа.

«Сейчас я планирую вернуться домой, немного отдохнуть и подумать о произошедшем. Знаете, это был чертовски тяжелый день с его самого начала.

Я все обдумаю, а затем посмотрим, что будет дальше. Может быть, далее будет бой по ММА, но уверяю вас, что с боксом я еще не закончил. Абсолютно нет», − сказал тяжеловес PFL и начинающий боксер Фрэнсис Нганну.

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21 комментарий
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Ответ Isa Babaev
Комментарий скрыт
Что я несу)... Он перед нокаутом 2 раза упал в тяжёлый нокдан, что уже говорит о получении сотрясения, и упав в нокаут лежал под кислородной маской. В андеркарде бился Ник Болл, вот он своего соперника тоже в маску одел однажды. Причём после боя, накопительный эффект знаешь, точь в точь как тут. Знаешь в каких ситуациях используют оксигенотерапию при ЧМТ? Знаешь что согласно статистике Калтеха из 339 боксеров погибших с 1950 по 2007 год 65% погибли после нокаута? Нет, ты не знаешь, если бы знал ты бы не нёс то что ты несёшь. Он точно такими темпами не станет Тайсоном, будучи нулём получая удары он станет Али сразу на коляске, пропустив величие, и деньги ему ничем не помогут. Ему не надо больше ущерба, лучше бы Джошуа тебе по бестолковке дал, может лишнюю дурь выбил бы из тебя.
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Больше всего интересует как Нганну переживёт это поражение, этот нокаут. Он по моему мнительный и внушаемый, и с огромным это, я уже писал что он проиграл Льюису психологически именно после того как его Стипе сводил так сказать в школу мма, показав что одной размахайкой сыт не будешь и есть уровни. А тут такой нокаут. Не сломался бы. Так то надо в PFL какого нибудь старикана с именем безопасного побить а лучше двух чтобы восстановить репутацию и психологическое состояние. Потом можно думать о боксе, с кем побоксировать можно выгодно и с меньшим ущербом для здоровья. Голова то оказалась не чугунная если соперник вышел её снести а не кривляться и бить умеет.
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Он уже пробитый
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Из прикольного в той пресс конференции после боя.
- Вы считаете что тот нокаут был самым сильным ударом который вы когда-то пропускали?
- Да нет, я его просто не почувствовал, ни боли, ни чего, в этом то и прикол нокаута (искренне улыбается).

Ну может не точно дословно, но по сути так ответил)
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Ответ Isa Babaev
Нганну звезда и популярнее половины проф боксеров из топ 20
Я этого не оспаривал. Но такие бешеные бабки он больше не сможет получать в боксе.
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Видимо он рассчитывает что теперь ему за все бои будут платить десятками миллионов, не знаю осознает ли он что все было на хайпе и он уже больше не будет интересен в боксе в такой степени
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Спасибо качка, что поставил выскочку на место….
Ну не может ММА по правилам бокса конкуренцию составлять …
Так же как и боксёр ММАшнику в его спорте….
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Что тогда делал Тайсон Фьюри перед боем с Нганну ?????
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Ответ pantriashvili
Что тогда делал Тайсон Фьюри перед боем с Нганну ?????
Как минимум очень много жрал судя по его форме на взвешивании.
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Ответ zaebarca
Не понимаю, «боксёр» с рекордом 0-2, ему по-прежнему топовых соперников будут давать? Пусть лучше топы тяжёлого веса друг с другом дерутся.
теперь очередь Деонтея
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Ответ Agamyrat Agamyradow
поэтому один бой в ММА победит и снова этот хайп будет у него присутствовать
Теперь если только в шахматах))) Ну это все равно из области поп-шоу, а там все "одноразовое", один-два боя и толпе уже не интересно, исключение наверное только Пол Логан, ну там немного другая история
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Ответ sammuilson
Видимо он рассчитывает что теперь ему за все бои будут платить десятками миллионов, не знаю осознает ли он что все было на хайпе и он уже больше не будет интересен в боксе в такой степени
поэтому один бой в ММА победит и снова этот хайп будет у него присутствовать
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Удачи Нгану, это круто на самом деле, нереальный вызов в жизни.
Возможно, нужно было другого соперника подбирать, у Джошуа сейчас мотивация запредельная, свои планы и цели по возвращению на вершину.
Или мы не все знаем и этот был чисто бизнес, заработать денег ожидая что шансов не будет.
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а ещё в НХЛ сейчас дедлайн, может к плову подпишут тафгаем, уж на джерси точно клуб отобъет покупку, хотя наверное ему и там наваляют😄
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Не понимаю, «боксёр» с рекордом 0-2, ему по-прежнему топовых соперников будут давать? Пусть лучше топы тяжёлого веса друг с другом дерутся.
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и славно ! хочу еще один глухой нокаут увидеть, пусть воздаться за все лютые его добивания в мма
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В ПФЛ будет Ренан его ждать.
Колотушка у бразила тоже что надо, это весьма любопытное противостояние
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