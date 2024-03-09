Нганну заявил, что не уйдет из бокса: «Далее, возможно, будет бой по ММА, но с рингом я еще не закончил»
Фрэнсис Нганну заявил, что не уйдет из бокса, несмотря на нокаут от Энтони Джошуа.
«Сейчас я планирую вернуться домой, немного отдохнуть и подумать о произошедшем. Знаете, это был чертовски тяжелый день с его самого начала.
Я все обдумаю, а затем посмотрим, что будет дальше. Может быть, далее будет бой по ММА, но уверяю вас, что с боксом я еще не закончил. Абсолютно нет», − сказал тяжеловес PFL и начинающий боксер Фрэнсис Нганну.
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Джошуа за пять минут прибил Нганну на глазах у Фьюри – два нокдауна и жесткий нокаут
- Вы считаете что тот нокаут был самым сильным ударом который вы когда-то пропускали?
- Да нет, я его просто не почувствовал, ни боли, ни чего, в этом то и прикол нокаута (искренне улыбается).
Ну может не точно дословно, но по сути так ответил)
Ну не может ММА по правилам бокса конкуренцию составлять …
Так же как и боксёр ММАшнику в его спорте….
Возможно, нужно было другого соперника подбирать, у Джошуа сейчас мотивация запредельная, свои планы и цели по возвращению на вершину.
Или мы не все знаем и этот был чисто бизнес, заработать денег ожидая что шансов не будет.
Колотушка у бразила тоже что надо, это весьма любопытное противостояние