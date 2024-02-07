Фьюри о карьерных планах: «Проведу два боя с Усиком, подерусь с Джошуа. После этого дам реванш Нганну»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри рассказал, с кем проведет следующие пять поединков.

«Продолжаю слышать разговоры о том, что мне стоит завершить карьеру. Никуда я не уйду. Я проведу два боя с Александром Усиком, а потом встречусь с Энтони Джошуа – мы можем подраться дважды, если он этого захочет. Затем я дам реванш Фрэнсису Нганну.

Это только начало. Пять боев, чтобы раззадорить ваш аппетит. Я никуда не ухожу», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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11 комментариев
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Нормальный план. Но вряд ли Фьюри сможет боксировать еще лет двадцать.
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Если не рассекут что нибудь во время спаринга.
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Фьюри о карьерных планах: "Завершу карьеру"
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Фантазёр ты меня называла...)
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Проведу раунд с Усиком, полежу в больнице....
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после двух поражений от Усика, Джошуа с ним не будет боксировать
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И все это будет в мае.
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а потом проснусь
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Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Хотя бы на тысячу лет
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это сколько здоровья нужно...
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Ответ Moonwa1ker
Если не рассекут что нибудь во время спаринга.
Балабол, опять что нибудь придумает, чтобы не боксировать с Усиком
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