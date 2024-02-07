Фьюри о карьерных планах: «Проведу два боя с Усиком, подерусь с Джошуа. После этого дам реванш Нганну»
Тайсон Фьюри рассказал, с кем проведет следующие пять поединков.
«Продолжаю слышать разговоры о том, что мне стоит завершить карьеру. Никуда я не уйду. Я проведу два боя с Александром Усиком, а потом встречусь с Энтони Джошуа – мы можем подраться дважды, если он этого захочет. Затем я дам реванш Фрэнсису Нганну.
Это только начало. Пять боев, чтобы раззадорить ваш аппетит. Я никуда не ухожу», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
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