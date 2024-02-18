Алекс Перейра против Джамала Хилла – главное событие UFC 300

Теги UFC MMA Алекс Перейра UFC 300 Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра и Джамал Хилл возглавят UFC 300.

Об этом рассказал президент промоушена Дана Уайт. Турнир состоится 14 апреля.

Алекс Перейра – действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. В последнем бою он победил Иржи Прохазку.

Джамал Хилл – экс-чемпион среди полутяжей. В январе-2023 он победил Гловера Тейшейру, а потом освободил титул из-за травмы.

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34 комментария
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Дана обещал, что мы офигеем с главного боя, дана не обманул))
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Ну что? Все охренели?)
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Об#ср@лись, конечно, с главным событием
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Ответ Большое сердце Неймара
Наши ожидания,это наши проблемы. Печальный юбилейный кард
Почему печальный? Кард набит хорошими боями в целом. Два главных события не самые ожидаемые, конечно, но это точно не печально.
+10
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+10
Ответ SGambler
Ну а чего вы хотели, нет сейчас каких-то больших звезд, которых можно было столкнуть в титульнике в главном бою, наскребли то что могли.
такого хейта бы не было, если бы не лысый х#р со своими словами "вы ох##те от главного события". в целом, он прав. мы удивлены)
+9
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И смысл было до конца раскручивать и держать итнригу, чтобы потом объявить вот это?
+6
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+6
Ну лучше так, чем Эдвардс - Белал😁
+5
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+4
Очевидно уже выбирали из того, что есть!

Я думаю когда Дана говорил о супер бое перед Супербоулом, он предполагал что договориться с Джонсам по деньгам и тот выйдет с Миочичем!
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+3
Нормальный бой….а вы какой бой хотели?годзилла против кингонга
+4
-1
+3
Ну и отстой. Столько мурыжили и по итогу такая шляпа.
+5
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+2
Родили......
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Ответ oka79410
Об#ср@лись, конечно, с главным событием
Ну а чего вы хотели, нет сейчас каких-то больших звезд, которых можно было столкнуть в титульнике в главном бою, наскребли то что могли.
+3
-1
+2
У кого кабину снесло или крышу там, пятки оторвало???
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Ответ Люциус Гладиус
Кто победит народ? Ваше мнение
Моё мнение Джамал, дерётся в своём весе, очень крутой ударник и в борьбе думаю по сильнее
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Ответ Maksmen1995
Ну и отстой. Столько мурыжили и по итогу такая шляпа.
Сам ты шляпа
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Ответ Люциус Гладиус
Кто победит народ? Ваше мнение
Я уверен ,что ты потерял запятую в первом предложении .
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Ответ Saddam Huseyn
Дана который обещал, что даже первый бой в прелимах нас удивит🤣 Юбилейный кард хуже 298 и 299
Ну это уже неправда.
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Ответ SGambler
Ну а чего вы хотели, нет сейчас каких-то больших звезд, которых можно было столкнуть в титульнике в главном бою, наскребли то что могли.
На безрыбье и рак рыба)
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Вот это держалось в секрете 😃
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Слабенький главный бой для юбилейного турнира. Условно Конор - Диаз 3 было бы намного громче.
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😂🤣😂🤣
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так себе главный бой вечера
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А разговоров то было:)
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Не то, что мы ждали конечно. Но стилистически будто бы очень даже ничего. Если отбросить в сторону громкие ожидания и имена, то пойдет. Уж точно лучше, чем смотреть Белал - Эдвардс))
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Кто победит народ? Ваше мнение
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Такое..
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Это даже не смешно …
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