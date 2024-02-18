Алекс Перейра против Джамала Хилла – главное событие UFC 300
Алекс Перейра и Джамал Хилл возглавят UFC 300.
Об этом рассказал президент промоушена Дана Уайт. Турнир состоится 14 апреля.
Алекс Перейра – действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. В последнем бою он победил Иржи Прохазку.
Джамал Хилл – экс-чемпион среди полутяжей. В январе-2023 он победил Гловера Тейшейру, а потом освободил титул из-за травмы.
Я думаю когда Дана говорил о супер бое перед Супербоулом, он предполагал что договориться с Джонсам по деньгам и тот выйдет с Миочичем!