Бой между Чимаевым и Эдвардсом – приоритетный, чтобы возглавить UFC 300 (Ариэль Хельвани)
Чимаев и Эдвардс могут возглавить UFC 300.
Бой между Хамзатом Чимаевым и Леоном Эдвардсом может возглавить UFC 300, который пройдет 14 апреля.
По информации журналиста Ариэля Хельвани, это приоритетный вариант для руководства промоушена. Другие возможные пары:
• Дрикус Дю Плесси – Исраэль Адесанья
• Дрикус Дю Плесси – Хамзат Чимаев
• Леон Эдвардс – Белал Мухаммад
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На сотке были Леснар, Мир, ЖСП, Хендо, Джон Джонс, да кого там только не было. На 200-ом тоже самое, звездопад целый - Леснар, Кормье, Хант, Сильва, Альдо, Кейн.
А тут...
Может, конечно я стал поменьше за всем этим следить,но я думаю, это связано с бледностью нынешнего ростера.
Из предлагаемых, надо делать бой Дрикус Дю Плесси – Исраэль Адесанья, если Дю Плесси восстановился и норм, хороший будет бой и может быть крутое возвращение Иззи, хотя далеко не факт.
1) Фёдор против Джон Джонса;
2) Махачев поотив Усмана;
3) Чиманв против Шовкат Рахмонов
В прелимах добавят Ковингтон - Свифт и Стрикленд - ДелРей
Инфа сотка