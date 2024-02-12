Бой между Чимаевым и Эдвардсом – приоритетный, чтобы возглавить UFC 300 (Ариэль Хельвани)

Чимаев и Эдвардс могут возглавить UFC 300.

Бой между и может возглавить UFC 300, который пройдет 14 апреля.

По информации журналиста Ариэля Хельвани, это приоритетный вариант для руководства промоушена. Другие возможные пары:

• Дрикус Дю Плесси – Исраэль Адесанья

• Дрикус Дю Плесси – Хамзат Чимаев

• Леон Эдвардс – Белал Мухаммад

Чимаев – любимчик Кадырова: тренирует его сыновей и получил уже четыре «Мерседеса»

Сколько Чимаев зарабатывает в UFC?