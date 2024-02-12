Бой между Чимаевым и Эдвардсом – приоритетный, чтобы возглавить UFC 300 (Ариэль Хельвани)

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Хамзат Чимаев UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Чимаев и Эдвардс могут возглавить UFC 300.

Бой между Хамзатом Чимаевым и Леоном Эдвардсом может возглавить UFC 300, который пройдет 14 апреля.

По информации журналиста Ариэля Хельвани, это приоритетный вариант для руководства промоушена. Другие возможные пары:

• Дрикус Дю Плесси – Исраэль Адесанья

• Дрикус Дю Плесси – Хамзат Чимаев

• Леон Эдвардс – Белал Мухаммад

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18 комментариев
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При всем уважении ко всем этим ребятам,от главного события такого турнира ждёшь чего-то особенного.
На сотке были Леснар, Мир, ЖСП, Хендо, Джон Джонс, да кого там только не было. На 200-ом тоже самое, звездопад целый - Леснар, Кормье, Хант, Сильва, Альдо, Кейн.
А тут...
Может, конечно я стал поменьше за всем этим следить,но я думаю, это связано с бледностью нынешнего ростера.
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ахахаха, вот это вывеска была бы Леон Эдвардс – Белал Мухаммад, хахаха, они прелимы должны открывать со своей популярностью и "интересным" стилем видения боя. Представляю, их поставят в главный бой, ахахахах. Да и Чимаев и Эдвардс тоже не особо круто смотри.

Из предлагаемых, надо делать бой Дрикус Дю Плесси – Исраэль Адесанья, если Дю Плесси восстановился и норм, хороший будет бой и может быть крутое возвращение Иззи, хотя далеко не факт.
+9
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+8
Ответ DonaldBrashear 2.0
ахахаха, вот это вывеска была бы Леон Эдвардс – Белал Мухаммад, хахаха, они прелимы должны открывать со своей популярностью и "интересным" стилем видения боя. Представляю, их поставят в главный бой, ахахахах. Да и Чимаев и Эдвардс тоже не особо круто смотри. Из предлагаемых, надо делать бой Дрикус Дю Плесси – Исраэль Адесанья, если Дю Плесси восстановился и норм, хороший будет бой и может быть крутое возвращение Иззи, хотя далеко не факт.
А мне кажется, всё как раз и идёт к бою Эдвардс - Мухаммад) Организация из штанов выпрыгивает, пытается сделать хороший бой, но недели идут и видно, что ни хрена не получается. Чимаев вес не сделает, Дю Плесси как будто не готов, Конора нет - мы уверенно движемся к СУПЕРБОЮ)
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Чимаев точно не сделает особенно на таком коротком уведомление
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Годная вывеска
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Это та новость которую обещал сообщить Дана во время супербоула?
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Это не похоже на правду. Чимая только-только вычеркунили из полусреднего и теперь вернут для чемпионского боя? На это даже куры не клюнут.
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На фига такой тухляк на ЮФС 300 !?? Анонсы были, что мол, ждите суперпушечные бои, и ЭТО ??!! Самый скучный чемпион с вообще недостойным титульника бойцом !??
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Кто за бой
1) Фёдор против Джон Джонса;
2) Махачев поотив Усмана;
3) Чиманв против Шовкат Рахмонов
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Главный бой будет Трамп - Бидон
В прелимах добавят Ковингтон - Свифт и Стрикленд - ДелРей
Инфа сотка
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Куда лучше чем Конор Чендлер.
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Это какой-то позор ©
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Слабовато. Достаньте Леснара из склепа, выведите Кормье из комментаторской будки и устройте бой хотя бы между ними. Без звездных тяжей юбилейный турнир не юбилейный будет.
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