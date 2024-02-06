Илия Топурия: «Хочу бой с Макгрегором на «Сантьяго Бернабеу». Конор после поединка сказал бы жене: «Детка, надевай красные трусики. Топурия сделал нас богатыми»

Теги Реал Мадрид Ла Лига UFC Сантьяго Бернабеу MMA Конор Макгрегор Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия хочет подраться с Конором Макгрегором.

«Я доволен новым контрактом с UFC. Мы обсуждали вопрос о проведении турнира в Испании. Это должно случиться в 2024 году. Ближе к концу, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Конор Макгрегор – это бой, который я хочу. Два парня из Европы. Это было бы грандиозное событие для всего континента, которое посетили бы даже игроки «Реала».

Конор вернулся бы домой и сказал жене: «Детка, надевай красные трусики. Топурия сделал нас богатыми», – заявил боец UFC Илия Топурия.

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21 комментарий
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Во-первых, это бы сказал Топурия, во-вторых, он сказал бы это не жене, а своему парню.
+84
-3
+81
что он несёт?
+45
-1
+44
Ответ Man in Blanco
Во-первых, это бы сказал Топурия, во-вторых, он сказал бы это не жене, а своему парню.
На бой с Конором Топурия сам бы выскочил на бой в трусиках, каких тот бы захотел.
Хоть в семейниках, хоть в стрингах.
+28
0
+28
Кто нибудь остановите его, или закройте доступ в интернет, если он и дальше будет такую ахинею говорить, его заберут в желтый дом
+19
-1
+18
Может фантазии начать с Батуми-Арена?Грандиозное событие для Грузии?А посетят бой игроки Динамо(Тбилиси).
+14
0
+14
Кэти хочет концерт на Бернабеу?
+10
-3
+7
У него с головой явные проблемы.
+8
-1
+7
Чел пытается играть в МакГрегора, очевидно. И этот бой с Волком он ассоциирует бой Мака против Альдо. Отсюла и все жти влажные мечты о быстром нокауте и вечной славе.
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детка надевай кружевные трксики, мы в европе
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чего блин?
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🤡🤡🤡
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Топурик похож на Шовхала. Разница в том, что Топурик хоть иногда действительно дерется)
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Каждая сопля и выскочка пиарится за счёт Конора . Фууу таким быть 🤢
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Это та самая Тапурия из Астудио казахской?
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Ответ Man in Blanco
Во-первых, это бы сказал Топурия, во-вторых, он сказал бы это не жене, а своему парню.
Признали в нем своего? 😉
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Это вокалист группы «А’студио»?
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Ну а если он не согласится,то можно и с Дациком на Рен тв
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Давно ему голову отбили?
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А затемТопурик проснулся.
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Судя по ежедневному фонтанированию подобной ересью Топурия плотно сидит на дури, и такими темпами организм до боя может здорово сдать...
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