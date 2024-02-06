Илия Топурия: «Хочу бой с Макгрегором на «Сантьяго Бернабеу». Конор после поединка сказал бы жене: «Детка, надевай красные трусики. Топурия сделал нас богатыми»

Илия Топурия хочет подраться с Конором Макгрегором.

«Я доволен новым контрактом с UFC. Мы обсуждали вопрос о проведении турнира в Испании. Это должно случиться в 2024 году. Ближе к концу, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Конор Макгрегор – это бой, который я хочу. Два парня из Европы. Это было бы грандиозное событие для всего континента, которое посетили бы даже игроки «Реала».

Конор вернулся бы домой и сказал жене: «Детка, надевай красные трусики. Топурия сделал нас богатыми», – заявил боец UFC Илия Топурия.

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