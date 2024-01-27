Нганну назвал Фьюри фаворитом боя с Усиком: «Хочу, чтобы он победил, а потом мы встретились в реванше»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну назвал фаворита поединка Усик – Фьюри.

«Если говорить объективно, то я назову Тайсона Фьюри. Выбирая от себя, я все равно скажу: «Тайсон Фьюри».

Очевидно, что я не ставлю на Александра Усика. Понимаю, что он может выиграть этот бой. У него есть очень хорошие шансы. Но я все еще иду за Тайсоном, поэтому хочу, чтобы он победил, а потом мы встретились в реванше», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

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Усик vs Фьюри: кто победит в главном бою тяжей в XXI веке?
2580 голосов
Александр Усик
46%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
44%
Тайсон Фьюри
Ничья
10%
Деонтей Уайлдер

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2 комментария
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Мистер Нганну, а вы в ММА больше не выступаете, похоже?)) Только в боксе
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Вошёл во вкус и уже в уме считает всё новые миллионы...
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