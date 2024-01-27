Нганну назвал Фьюри фаворитом боя с Усиком: «Хочу, чтобы он победил, а потом мы встретились в реванше»

Фрэнсис Нганну назвал фаворита поединка Усик – Фьюри.

«Если говорить объективно, то я назову Тайсона Фьюри. Выбирая от себя, я все равно скажу: «Тайсон Фьюри».

Очевидно, что я не ставлю на Александра Усика. Понимаю, что он может выиграть этот бой. У него есть очень хорошие шансы. Но я все еще иду за Тайсоном, поэтому хочу, чтобы он победил, а потом мы встретились в реванше», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

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