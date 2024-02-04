Фьюри – Усику: «Я не ухожу на пенсию, ублюдок. Вырублю тебя»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс контент Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри пообещал нокаутировать Александра Усика.

«Мы движемся вперед, стала известна новая дата боя. Усик плачет: «Тайсону стоит завершить карьеру, он хочет этого». Я не ухожу на пенсию, ублюдок. Я вырублю тебя!» – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.

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16 комментариев
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Ответ Александр Степанов
Все, кто называет Фьюри позорником - что вы скажете, если он победит уверенно или нокаутом? Нет, может будет и наоборот, но мне правда интересно) Типа повезло? Или специально оттянул, пока Усик формы не потерял? Какие будут оправдания) Прикиньте заранее на всякий)
Тайсон в любом случае балабол
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Забыл добавить: Обрезком трубы в темном переулке))
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+7
А без оскорблений никак?
Обосрался то ты
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+3
Ответ Александр Степанов
Все, кто называет Фьюри позорником - что вы скажете, если он победит уверенно или нокаутом? Нет, может будет и наоборот, но мне правда интересно) Типа повезло? Или специально оттянул, пока Усик формы не потерял? Какие будут оправдания) Прикиньте заранее на всякий)
если он победит это как-то отменит факт того что он уже соскочил?
+6
-3
+3
Ответ Александр Степанов
Все, кто называет Фьюри позорником - что вы скажете, если он победит уверенно или нокаутом? Нет, может будет и наоборот, но мне правда интересно) Типа повезло? Или специально оттянул, пока Усик формы не потерял? Какие будут оправдания) Прикиньте заранее на всякий)
Ну победит и победит, что с этого? Это не будет сенсацией, но для того, чтоб победить надо сначала выйти на бой. Если победит уверенно, я скажу что он победил уверенно, как это отменяет тот факт, что сейчас из за него который раз срывается бой? Почему тебе кажется, что эти вещи противоречат друг другу?
+4
-1
+3
Ответ seppblatter@mail.ru
А почему так сдвинули бой, кто понял? Сечка такая затянется быстро, в марте уже не увидишь. И Фьюри так подсох неплохо. Сложно же будет не жрать до мая)) Цыган ссыт что ли?
а готовится ему не надо по твоему? как он спаринговать будет при сечке?
+3
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+2
молчал бы уж позорник. к маю еще что-нибудь придумает
+5
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+1
Да ты уже неинтересен
+4
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+1
Ответ Kolyamba39
а готовится ему не надо по твоему? как он спаринговать будет при сечке?
Сегодня 4 февраля. Сечка к марту исчезнет. Тренируйся 3 недели и бой. Ему же не надо боксу заново учиться. В чем проблема? Тем более его косяк с сечкой. Или он уже в ресторан побежал и заново весь лагерь собрался отбыть?)
+4
-3
+1
А почему так сдвинули бой, кто понял? Сечка такая затянется быстро, в марте уже не увидишь. И Фьюри так подсох неплохо. Сложно же будет не жрать до мая)) Цыган ссыт что ли?
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Когда полоснул себя, а мог бы и полоснуть (с)
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господи, какой же болтун...
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Выросту и каааак дам тебе!)улетишь у меня
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Вот фюри реально надоел уже. Каждый раз по его вине бой откладывается, а он не перестает нести дичь. Если в начале я был за него, сейчас оооочень хочу чтобы усик ему котел начистил. Просто очень не люблю балоболов.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Сегодня 4 февраля. Сечка к марту исчезнет. Тренируйся 3 недели и бой. Ему же не надо боксу заново учиться. В чем проблема? Тем более его косяк с сечкой. Или он уже в ресторан побежал и заново весь лагерь собрался отбыть?)
у Тайсона лагерь 5 недель, ну к середине марта заживет 100% да, ну и получается где то конец апреля, перестраховались на пару-тройку недель, в чем проблема то? лишь бы он состоялся в мае уже наконец, разница в 3 недели совершенна не кртитична))
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