Фьюри – Усику: «Я не ухожу на пенсию, ублюдок. Вырублю тебя»

Тайсон Фьюри пообещал нокаутировать Александра Усика.

«Мы движемся вперед, стала известна новая дата боя. Усик плачет: «Тайсону стоит завершить карьеру, он хочет этого». Я не ухожу на пенсию, ублюдок. Я вырублю тебя!» – сказал чемпион мира по боксу .

Поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между и Фьюри пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.

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