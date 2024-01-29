Чендлер хочет драться с Конором на UFC 300: «Прошло 2,5 года... Слезай с яхты, пацан»
Майкл Чендлер призвал Конора Макгрегора принять бой на UFC 300.
«Я понимаю, что Конор Макгрегор восстанавливался после травмы, но теперь, когда он здоров, почему бы нам не подраться на UFC 300? Прошло 2,5 года... Слезай с яхты, пацан...» – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.
Конор Макгрегор: «UFC 300. Близки к сделке»
Надеюсь Конор завершит трилогию с Диазом а не с этим нищебродом
какой же он сказочный дятел. последние годы карьеры угробил из-за собственной тупости. и поделом, нечего было чикену верить и между ирландских шершавых булок языком шебуршить