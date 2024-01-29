Чендлер хочет драться с Конором на UFC 300: «Прошло 2,5 года... Слезай с яхты, пацан»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер призвал Конора Макгрегора принять бой на UFC 300.

«Я понимаю, что Конор Макгрегор восстанавливался после травмы, но теперь, когда он здоров, почему бы нам не подраться на UFC 300? Прошло 2,5 года... Слезай с яхты, пацан...» – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

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10 комментариев
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...и заплакал
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Майкл, ну, это уже просто выглядит жалко.
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Чендлер, видимо, совсем нищий. Я понимаю, шанс хороший, но хоть какое-то самоуважение должно быть?
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Господи, Чендлер словно куколд какой-то..на колени еще упади
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Да уж, надутый карлик разочаровывает. Будь мужиком епта.
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Позорник, давно бы лучше вызвал Порье на реванш
Надеюсь Конор завершит трилогию с Диазом а не с этим нищебродом
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самый прикол, что чикен тупо пошутил в инстаграме, про бой в среднем весе (и вообще про бой). а чендлер уже лагерь организовал, активно тренируется, набирает массу и готовится в 84 кг летом биться.
какой же он сказочный дятел. последние годы карьеры угробил из-за собственной тупости. и поделом, нечего было чикену верить и между ирландских шершавых булок языком шебуршить
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