Чендлер хочет драться с Конором на UFC 300: «Прошло 2,5 года... Слезай с яхты, пацан»

Майкл Чендлер призвал Конора Макгрегора принять бой на UFC 300.

«Я понимаю, что Конор Макгрегор восстанавливался после травмы, но теперь, когда он здоров, почему бы нам не подраться на UFC 300? Прошло 2,5 года... Слезай с яхты, пацан...» – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

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