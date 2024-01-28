Каннонир – о Чимаеве: «Моя единственная претензия к Хамзату – он не дрался со средневесами. Это боец высочайшего уровня»

Джаред Каннонир назвал Хамзата Чимаева бойцом высочайшего уровня.

«Все говорят о , но он еще не дрался со средневесами. Это моя единственная претензия к нему. Этот парень – боец высочайшего уровня.

Он определенно показал это в UFC. Очевидно, он хочет драться. Так что если мне не дадут титульный бой, я буду очень рад подраться с Хамзатом», – сказал средневес UFC Джаред Каннонир.

Каннонир – о плане на бой с Чимаевым: «Не дать ему перевести в борьбу»