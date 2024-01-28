Каннонир – о Чимаеве: «Моя единственная претензия к Хамзату – он не дрался со средневесами. Это боец высочайшего уровня»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Джаред Каннонир Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Джаред Каннонир назвал Хамзата Чимаева бойцом высочайшего уровня.

«Все говорят о Хамзате, но он еще не дрался со средневесами. Это моя единственная претензия к нему. Этот парень – боец высочайшего уровня.

Он определенно показал это в UFC. Очевидно, он хочет драться. Так что если мне не дадут титульный бой, я буду очень рад подраться с Хамзатом», – сказал средневес UFC Джаред Каннонир.

Каннонир – о плане на бой с Чимаевым: «Не дать ему перевести в борьбу»

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