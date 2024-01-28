О’Мэлли обещает нокаутировать Веру: «Я открою для всех новый уровень выступлений»
Шон О’Мэлли обещает показать новый уровень навыков в реванше с Марлоном Верой.
«Ему придется придумать что-то новое. Если он будет стоять в стойке левши – нокаут. Если будет в стойке правши – нокаут.
Думаю, уровень моего выступления будет невиданным. Причина в том, что Чито – выносливый и крепкий парень, поэтому мне придется активно работать руками и коленями.
Это будет прекрасное и мастерское выступление. Я открою новый уровень, все увидят и скажут: «Этого можно достичь!». Я вдохновлю многих, показав это», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Напомним, что бой Шона О’Мэлли и Марлона Веры возглавит турнир UFC 299, который пройдет в ночь на 10 марта в Майами (Флорида).
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