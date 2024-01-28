О’Мэлли обещает нокаутировать Веру: «Я открою для всех новый уровень выступлений»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Марлон Вера UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли обещает показать новый уровень навыков в реванше с Марлоном Верой.

«Ему придется придумать что-то новое. Если он будет стоять в стойке левши – нокаут. Если будет в стойке правши – нокаут.

Думаю, уровень моего выступления будет невиданным. Причина в том, что Чито – выносливый и крепкий парень, поэтому мне придется активно работать руками и коленями.

Это будет прекрасное и мастерское выступление. Я открою новый уровень, все увидят и скажут: «Этого можно достичь!». Я вдохновлю многих, показав это», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что бой Шона О’Мэлли и Марлона Веры возглавит турнир UFC 299, который пройдет в ночь на 10 марта в Майами (Флорида).

 Шон О’Мэлли: «Я сломаю Веру. Бой не продлится пять раундов. Я слишком быстрый и агрессивный»

Шон О’Мэлли: «Махачев – чертовски страшный парень. Мне приснился кошмар, что я должен был драться с ним»

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1 комментарий
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Сахарок пропустит плюху и проиграет
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