Евлоев вернулся к тренировкам после боя с Алленом: «Не могу дождаться боя с Волкановски или Топурией»
Мовсар Евлоев хочет драться за титул в полулегком весе UFC.
«Уже скучаю по моменту выхода в октагон. Вернулся в зал и жду победителя боя Алекса Волкановски и Илии Топурии. Пояс в полулегком весе принадлежит мне», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
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