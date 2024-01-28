Евлоев вернулся к тренировкам после боя с Алленом: «Не могу дождаться боя с Волкановски или Топурией»

Мовсар Евлоев хочет драться за титул в полулегком весе UFC.

«Уже скучаю по моменту выхода в октагон. Вернулся в зал и жду победителя боя и . Пояс в полулегком весе принадлежит мне», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

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