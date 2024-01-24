Топурия обратился к Волкановски: «Твое время истекло. Если ты идешь за моим ноликом, то уйдешь ни с чем»

Теги полулегкий вес UFC MMA Александр Волкановски Илия Топурия UFC 298 Волкановски - Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия заявил, что время Алекса Волкановски ушло.

«Если ты идешь за моим ноликом, приготовься уйти ни с чем. Я не отдам тебе ни дюйма. Твое время ушло.

Просто сделай одолжение и явись на бой. К слову, тебе бы лучше заняться готовкой», – написал в соцсетях полулегковес UFC Илия Топурия.

Представлен официальный постер UFC 298

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7 комментариев
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Надеюсь Волк его потушит и больше не позволит ему так разевать пасть
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Топурия слишком болтлив
Как говорил Хабиб,надеюсь Волк его сделает более скромным
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Топурия лучше бы молчал, у него в жизни не было таких соперников. Волка больно быстро списали после двух боев с Исламом. Хотя так даже интереснее.
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Интересно читать как фанаты Конора советуют Топури меньше болтать и быть скромнее)))
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кто такой Топурия....очередной мешок
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Топурия: нет никаких оправданий, победил сильнейший
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когда это волк на бой не являлся? а главное, что ему волк сделал, что он на него тявкает?
один из самых уважаемых чемпов в организации, по сути, милость ему оказал, согласившись на этот бой.
он продажи боя что ли надеется поднять, таким колхозным "треш током"? не поднимет, только ненависть публики к себе увеличит
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