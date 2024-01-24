Топурия обратился к Волкановски: «Твое время истекло. Если ты идешь за моим ноликом, то уйдешь ни с чем»
Илия Топурия заявил, что время Алекса Волкановски ушло.
«Если ты идешь за моим ноликом, приготовься уйти ни с чем. Я не отдам тебе ни дюйма. Твое время ушло.
Просто сделай одолжение и явись на бой. К слову, тебе бы лучше заняться готовкой», – написал в соцсетях полулегковес UFC Илия Топурия.
Как говорил Хабиб,надеюсь Волк его сделает более скромным
один из самых уважаемых чемпов в организации, по сути, милость ему оказал, согласившись на этот бой.
он продажи боя что ли надеется поднять, таким колхозным "треш током"? не поднимет, только ненависть публики к себе увеличит