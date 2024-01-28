Пантожа назвал дату следующего боя: «Я буду защищать пояс 5 мая в Рио»

Алешандре Пантожа назвал дату следующего боя в UFC.

«Я буду защищать пояс 5 мая в Рио», – сказал чемпион UFC в наилегчайшем весе .

Напомним, что в последний раз Пантожа дрался в декабре-2023, победив Брэндона Ройвала на UFC 296.

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро планируется турнир UFC 301.

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