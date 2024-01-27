Тайсон Фьюри: «Мой лагерь занимает четыре-пять недель. Мы тренируемся всю жизнь, зачем больше?»

Тайсон Фьюри рассказал, сколько занимает подготовка к бою с Александром Усиком.

«Я тренируюсь четыре или пять недель для таких боев. Серьезно, будто я когда-то готовился 12 недель для Деонтея Уайлдера и остальных парней! Сколько тренировок нужно мужику?

Три или четыре недели посвятим спаррингам и одну неделю на отдых – дело в шляпе. Мы занимаемся боксом всю жизнь с самого детства. Сколько их нужно? Я уверен, что мы не забудем, как боксировать. Это не фитнес-конкурс, поэтому я не думаю, что нам нужно больше пяти недель», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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