Каллум Смит: «Моя цель – стать чемпионом мира в двух категориях. Хочу драться с Ярдом»

Теги бокс Каллум Смит Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Каллум Смит не планирует завершать карьеру после поражения от Артура Бетербиева.

«Нужен правильный бой, который мотивирует меня. Я не ухожу из бокса. Энтони Ярд - это определенно бой, который меня мотивирует.

Моя цель – стать чемпионом мира в двух категориях. Я не буду удовлетворен своей карьерой, если не добьюсь этого», – заявил экс-чемпион мира по боксу Каллум Смит.

Напомним, что 14 января Артур Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.

Бетербиев – о Смите: «Может быть, в категории выше он мог чувствовать себя лучше»

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