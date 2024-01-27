Каллум Смит: «Моя цель – стать чемпионом мира в двух категориях. Хочу драться с Ярдом»

Каллум Смит не планирует завершать карьеру после поражения от Артура Бетербиева.

«Нужен правильный бой, который мотивирует меня. Я не ухожу из бокса. Энтони Ярд - это определенно бой, который меня мотивирует.

Моя цель – стать чемпионом мира в двух категориях. Я не буду удовлетворен своей карьерой, если не добьюсь этого», – заявил экс-чемпион мира по боксу Каллум Смит.

Напомним, что 14 января Артур Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.

Бетербиев – о Смите: «Может быть, в категории выше он мог чувствовать себя лучше»

Каллум Смит: «Сегодня победил лучший боец. Никаких оправданий»