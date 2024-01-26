ACA 169: Бибулатов – Дэк, Пшуков против Албасханова

Теги MMA Магомед Бибулатов ACA Бокс/MMA/UFC

В Грозном проходит турнир ACA 169. В главном событии вечера состоится поединок в легчайшем весе между Магомедом Бибулатовым и Томашем Дэком.

Основной кард:

  • Магомед Бибулатов – Томаш Дэк;
  • Азамат Пшуков – Расул Албасханов;
  • Абдул-Рахман Дудаев – Джосиел Силва;
  • Хусейн Кушагов – Мурад Абдулаев;
  • Мурад Каламов – Даниэль де Альмейда.

Боец ACA Абдулаев – о решении Исмаилова не драться с мусульманами: «Он работает на спаррингах с дагестанцами и бьет их. Бить людей за деньги – это вообще не про наши традиции»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий