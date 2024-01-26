ACA 169: Бибулатов – Дэк, Пшуков против Албасханова

В Грозном проходит турнир ACA 169. В главном событии вечера состоится поединок в легчайшем весе между и Томашем Дэком.

Основной кард:

Магомед Бибулатов – Томаш Дэк;

Азамат Пшуков – Расул Албасханов;

Абдул-Рахман Дудаев – Джосиел Силва;

Хусейн Кушагов – Мурад Абдулаев;

Мурад Каламов – Даниэль де Альмейда.

Боец ACA Абдулаев – о решении Исмаилова не драться с мусульманами: «Он работает на спаррингах с дагестанцами и бьет их. Бить людей за деньги – это вообще не про наши традиции»