ACA 169: Бибулатов – Дэк, Пшуков против Албасханова
В Грозном проходит турнир ACA 169. В главном событии вечера состоится поединок в легчайшем весе между Магомедом Бибулатовым и Томашем Дэком.
Основной кард:
- Магомед Бибулатов – Томаш Дэк;
- Азамат Пшуков – Расул Албасханов;
- Абдул-Рахман Дудаев – Джосиел Силва;
- Хусейн Кушагов – Мурад Абдулаев;
- Мурад Каламов – Даниэль де Альмейда.
Боец ACA Абдулаев – о решении Исмаилова не драться с мусульманами: «Он работает на спаррингах с дагестанцами и бьет их. Бить людей за деньги – это вообще не про наши традиции»