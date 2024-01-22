Официально: Токов и Исмаилов подерутся 9 марта на ACA 172

ACA анонсировал дату и место проведения боя Анатолия Токова и Магомеда Исмаилова.

Поединок в среднем весе между и возглавит турнир ACA 172, который пройдет 9 марта в Москве.

Напомним, что Токов и Исмаилов дрались в 2013 году под эгидой «М-1»: тогда Анатолий победил сабмишеном в первом раунде.

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