Конор поблагодарил Маска за позицию по Ирландии: «Твоя постоянная поддержка заслуживает искреннего уважения и признательности!»

Теги MMA Конор Макгрегор Илон Маск Бокс/MMA/UFC

Макгрегор поблагодарил Маска за поддержку в борьбе за свободу слова в Ирландии.

«Илон, твоя постоянная поддержка в этом вопросе заслуживает искреннего уважения и признательности! Мы, народ Ирландии, никогда не потерпим принятия здесь каких-либо коррупционных законопроектов.

Мы не потерпим попыток лишить нас свободы высказывать свое мнение и участвовать в справедливых и честных дебатах.

Это глупая и слабая попытка заставить замолчать мнение оппозиции, и мы отказываемся это делать! Мы будем бороться до конца и победим. Спасибо, Илон!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Ранее Илон Маск предупредил ирландских политиков о недопустимости ограничивать свободу слова. Миллиардер пообещал финансировать судебные издержки граждан, решивших оспорить законопроект о «запрете ненависти».

Маск – о желании Конора стать президентом Ирландии: «Ты бы сделал всех конкурентов. Это нечестно»

Уайт заявил, что Макгрегор не подерется в июне: ранее Конор говорил, что выступит на Международной бойцовской неделе

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