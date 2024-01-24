Абдель-Азиз не может найти соперника для Умара Нурмагомедова: «Все бегают от него»

Али Абдель-Азиз заявил, что не может найти соперника для Умара Нурмагомедова.

«Ребята, кем вы хотите видеть следующим соперником Умара? Все бегут от него, спасая жизни», – написал в соцсетях менеджер Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

В последний раз Нурмагомедов дрался зимой-2023, когда нокаутировал Раони Барселоса.

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