Абдель-Азиз не может найти соперника для Умара Нурмагомедова: «Все бегают от него»

Теги легчайший вес UFC MMA Али Абдель-Азиз Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз заявил, что не может найти соперника для Умара Нурмагомедова.

«Ребята, кем вы хотите видеть следующим соперником Умара? Все бегут от него, спасая жизни», – написал в соцсетях менеджер Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

В последний раз Нурмагомедов дрался зимой-2023, когда нокаутировал Раони Барселоса. 

Обновленные рейтинги UFC: О’Мэлли опередил Стрикленда в P4P, Умар Нурмагомедов поднялся на 13-ю строчку легчайшего дивизиона

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1 комментарий
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думал это Нимир Абдель Азиз н)
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