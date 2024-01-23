«Спасибо». Дю Плесси обратился к рэперу Дрейку, поставившему на его поражение

Теги UFC MMA Дрейк Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дю Плесси поблагодарил Дрейка, сделавшего ставку на его поединок со Стриклендом.

«О, чуть не забыл. Спасибо, Дрейк», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Напомним, что на победу Шона Стрикленда рэпер поставил $700 тысяч. Выигрыш Дрейка мог превысить $1,3 млн, но Стрикленд уступил дю Плесси раздельным решением судей.

Дрейк проиграл 700 тысяч долларов. Он поставил на Стрикленда в бою с Дю Плесси

Дрейк проиграл полмиллиона долларов на поражении Адесаньи от Стрикленда на UFC 293

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дю плесси был обречен на успех после этой ставки сразу же
+8
0
+8
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий