«Спасибо». Дю Плесси обратился к рэперу Дрейку, поставившему на его поражение

Дю Плесси поблагодарил Дрейка, сделавшего ставку на его поединок со Стриклендом.

«О, чуть не забыл. Спасибо, Дрейк», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Напомним, что на победу рэпер поставил $700 тысяч. Выигрыш Дрейка мог превысить $1,3 млн, но Стрикленд уступил дю Плесси раздельным решением судей.

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