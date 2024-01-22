Фрэнсис Нганну: «Я скептически отношусь к боксерской политике: часто отличные бои не случаются из-за рейтингов и позиций»

Фрэнсис Нганну раскритиковал боксерскую политику.

«Если честно, я скептически отношусь к боксерской политике. Я здесь только для того, чтобы получать хорошие бои. Часто случается так, что из-за политики мы не можем увидеть отличные поединки, потому что всех волнуют рейтинги и позиции.

Боксеру нужно побеждать, набить рекорд 20-0, даже если он ни с кем не дрался. Меня это совершенно не волнует. В боевых видах спорта принять поединок – всегда риск. Если ты хочешь стать чемпионом, тебе придется столкнуться с самыми свирепыми и элитными бойцами, у которых такая же мечта. Чтобы воплотить мечту, потребуется убить кого-то», – сказал боец PFL и боксер-тяжеловес .

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