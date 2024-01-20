Евлоев – о Рахмонове: «У него невероятный рекорд. Не могу вспомнить, чтобы в истории ММА был такой же боец»

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Мовлид Хайбулаев Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев высказался о достижениях Шавката Рахмонова.

«Думаю, что у Шавката Рахмонова не просто рекорд лучше, чем у меня. У него в принципе невероятный рекорд. Не могу вспомнить, чтобы в истории ММА был такой же боец, который шел бы без поражений, закончив все бои досрочно.

Еще есть Мовлид Хайбулаев, у которого 21 победа. Я вижу, что есть бойцы, статистика которых 15-0, 16-0, я от них недалеко тусуюсь», – заявил боец UFC Мовсар Евлоев.

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