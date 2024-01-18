Мовсар Евлоев: «Пояс Шавката – вопрос времени»

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Боец UFC Мовсар Евлоев (17-0) прокомментировал перспективы казахстанца Шавката Рахмонова (18-0).

- В случае победы над Арнольдом у тебя будет невероятный рекорд 18-0. Сейчас это лучший рекорд в UFC, и пока есть только один (действующий) боец с таким рекордом – это Рахмонов. У вас с Шавкатом много общего: вы оба непобежденные, оба были чемпионами в М-1, у вас один менеджер. Что можешь сказать со стороны о Шавкате и его перспективах?

– О его перспективах говорить даже смысла нет. Все итак знают, что пояс – это вопрос времени. А насчет рекорда, насчет того, что у нас много общего – у него есть то, чего нет ни у одного бойца ММА, может быть, даже в истории. У него нет ни одного боя, который дошел до решения судей. Это, если честно, невероятно, – отметил Евлоев 

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