Экс-чемпиона UFC освистали за слова о Шавкате Рахмонове

Теги UFC MMA Фрэнки Эдгар Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Бывший чемпион UFC в легком весе американец Фрэнки Эдгар вызвал недовольство болельщиков своим высказыванием о титульной гонке в полусреднем дивизионе с участием Шавката Рахмонова.

На пресс-конференции журналист задал Фрэнки вопрос касательно титульных перспектив «Номада»:

— Сейчас в полусреднем весе есть очень популярная звезда — Шавкат Рахмонов. Я считаю, он заслужил быть претендентом и в следующем бою подраться с Леоном Эдвардсом за чемпионский титул UFC в полусреднем весе.

— Это очень хорошая мысль. Я считаю, он один из сильнейших парней. Он подерется за титул в ближайшем будущем, но я считаю, что следующим титульный шанс получит Белал [Мухаммад], а мой чувак Шавкат уже потом пойдет за титулом, — ответил Эдгар.

Данное заявление явно не понравилось фанатам. Собравшаяся на мероприятии публика встретила слова бойца недовольным гулом и свистом, а американцу пришлось извиняться перед публикой.

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1 комментарий
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Ни за что, по сути, захейтили Эдгара. Белал своим стриком заслужил шанс. А Шавкату надо как раз использовать время чтобы восстановиться и на 100% подготовиться к титульнику и забрать пояс 💪🏻
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