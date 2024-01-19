Вадим Немков: «USADA будет сотрудничать с PFL и Bellator. Хорошо, что теперь все будут чистыми»

Теги USADA MMA Bellator PFL Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков сообщил, что USADA будет проверять бойцов PFL и Bellator на допинг.

«PFL сотрудничает с USADA, и мне уже пришли письма, надо заполнить документы, чтобы встать на учет в пул тестирования и постоянно указывать свое местонахождение. Думаю, сейчас таких моментов не будет. Бруно Каппелоза попался не так давно и не будет опять что-то употреблять.

Они раньше сотрудничали с UFC, но сейчас там другое антидопинговое агентство. Меня это не смущает, наоборот, хорошо, что все будут чистыми. Когда я дрался по боевому самбо, года четыре подряд был в пуле тестирования. Ко мне приезжали брать пробы и на сборы, и домой», – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

PFL и Bellator 24 февраля устроят совместный турнир чемпионов. Немков против Каппелозы – в прелимах

Из-за Конора UFC ушел от USADA. Проверять на допинг будет экс-агент ФБР, допрашивавший Хуссейна

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сказал человек, который всю карьеру просидел говнопромоушене, дерясь с пенсионерами и сбитыми летчиками, не переходя в UFC из за USADA. Теперь USADA там, а в UFC наоборот нет, так что возможно щас перейдет.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий