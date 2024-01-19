Вадим Немков: «USADA будет сотрудничать с PFL и Bellator. Хорошо, что теперь все будут чистыми»

Вадим Немков сообщил, что USADA будет проверять бойцов PFL и Bellator на допинг.

« сотрудничает с USADA, и мне уже пришли письма, надо заполнить документы, чтобы встать на учет в пул тестирования и постоянно указывать свое местонахождение. Думаю, сейчас таких моментов не будет. Бруно Каппелоза попался не так давно и не будет опять что-то употреблять.

Они раньше сотрудничали с , но сейчас там другое антидопинговое агентство. Меня это не смущает, наоборот, хорошо, что все будут чистыми. Когда я дрался по боевому самбо, года четыре подряд был в пуле тестирования. Ко мне приезжали брать пробы и на сборы, и домой», – сказал экс-чемпион в полутяжелом весе .

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