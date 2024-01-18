Немков считает, что чемпионы Bellator лучше соперников из PFL: «Наш состав посильнее»

Теги Bellator PFL Ярослав Амосов Вадим Немков Магомед Магомедкеримов Патрисио Фрейре Эй Джей Макки Джонни Эблин Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков считает, что бойцы Bellator будут победителями турнира против PFL.

«В принципе, пары будут очень конкурентные, потому что и там, и там дерутся чемпионы и ребята, прошедшие много тяжелых боев. В тяжелом весе, думаю, победит Райан Бейдер. 

Джонни Эблин выиграет у Импы Касанганая. Магомед Магомедкеримов будет драться с парнем, выигравшим у Ярослава Амосова, Джейсоном Джексоном. Это будет интересный бой, где я не знаю, кто победит. Они оба хороши. Патрисио Фрейре, думаю, также выиграет, как и Эй Джей Макки. Получается, у Bellator состав посильнее», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Немков – о бое с Нганну: «Возможно, после Каппелозы выйду на победителя боя Бейдер – Феррейра, а затем на Фрэнсиса»

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4 комментария
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Ответ Arcanar
Ну вот и поглядим, так ли это, когда Вадика в клетке с Фрэнсисом закроют.
Вадика совсем не жалко?
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+3
Ответ Arcanar
Ну вот и поглядим, так ли это, когда Вадика в клетке с Фрэнсисом закроют.
Фрэнсис в клетку совсем не стремится, поэтому это будет не "когда", а "если") И я бы с большим удовольствием посмотрел ЛЮБОЙ бой Нганну по ММА вместо любого его боя по боксу.
+4
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Ну вот и поглядим, так ли это, когда Вадика в клетке с Фрэнсисом закроют.
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Ответ pups1
Вадика совсем не жалко?
Платон мне друг, но истина дороже. (с)
К тому же, как говорится, кто придумал, тот и вода)
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