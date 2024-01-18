Немков считает, что чемпионы Bellator лучше соперников из PFL: «Наш состав посильнее»
Вадим Немков считает, что бойцы Bellator будут победителями турнира против PFL.
«В принципе, пары будут очень конкурентные, потому что и там, и там дерутся чемпионы и ребята, прошедшие много тяжелых боев. В тяжелом весе, думаю, победит Райан Бейдер.
Джонни Эблин выиграет у Импы Касанганая. Магомед Магомедкеримов будет драться с парнем, выигравшим у Ярослава Амосова, Джейсоном Джексоном. Это будет интересный бой, где я не знаю, кто победит. Они оба хороши. Патрисио Фрейре, думаю, также выиграет, как и Эй Джей Макки. Получается, у Bellator состав посильнее», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
Немков – о бое с Нганну: «Возможно, после Каппелозы выйду на победителя боя Бейдер – Феррейра, а затем на Фрэнсиса»
К тому же, как говорится, кто придумал, тот и вода)