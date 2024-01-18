Немков считает, что чемпионы Bellator лучше соперников из PFL: «Наш состав посильнее»

Вадим Немков считает, что бойцы Bellator будут победителями турнира против PFL.

«В принципе, пары будут очень конкурентные, потому что и там, и там дерутся чемпионы и ребята, прошедшие много тяжелых боев. В тяжелом весе, думаю, победит Райан Бейдер.

Джонни Эблин выиграет у Импы Касанганая. Магомед Магомедкеримов будет драться с парнем, выигравшим у , Джейсоном Джексоном. Это будет интересный бой, где я не знаю, кто победит. Они оба хороши. Патрисио Фрейре, думаю, также выиграет, как и Эй Джей Макки. Получается, у Bellator состав посильнее», – сказал бывший чемпион в полутяжелом весе .

Немков – о бое с Нганну: «Возможно, после Каппелозы выйду на победителя боя Бейдер – Феррейра, а затем на Фрэнсиса»