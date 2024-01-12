Бетербиев прокомментировал результаты допинг-теста: «Смит распространяет ложную информацию. Я чистый боец»

Теги Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев прокомментировал результат допинг-тестирования.

Ранее стало известно, что допинг-проба Бетербиева показала «нетипичные» результаты.

«До меня дошли сведения, что Каллум Смит распространяет ложную информацию о моей программе тестирования. Хочу внести ясность: я чистый боец. За всю карьеру у меня не было ни одного проваленного теста на запрещенные вещества.

Любая попытка доказать обратное – клевета. Подобные высказывания выходят за рамки трэштока. Каллум уже ищет оправдание и возможность сняться с боя. Увидимся в субботу», – сказал чемпион мира Артур Бетербиев.

Смит – о допинг-тесте Бетербиева: «Это не положительная проба, но и не отрицательная. Бой в силе – это главное»

Допинг-проба Бетербиева показала «нетипичные» результаты (Кевин Айоле)

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3 комментария
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Конечно чистый. А то что гормоны в 40 лет бушуют, так это у всех так😂
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Из википедии - Гормон роста влияет на образование красных кровяных клеток, которые несут кислород к мышцам. И чем их больше, тем больше кислорода поступает в мышцы во время физической активности, позволяя мышцам работать более эффективно и повышая выносливость.
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За пацанов всех держит
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