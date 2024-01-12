Фигейредо и Гарбрандт подерутся на UFC 300 (AgFight)

Теги UFC MMA Коди Гарбрандт Дейвисон Фигейредо UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Дейвисон Фигейредо и Коди Гарбрандт проведут поединок на UFC 300.

Об этом сообщает AgFight. Турнир состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

Фигейредо (22-3-1) в последний раз дрался в декабре, когда победил Роба Фонта единогласным решением судей.

Гарбрандт (14-5) в декабре нокаутировал Брайана Кэллехера в первом раунде. Бой прошел в предварительном карде UFC 296.

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2 комментария
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Надеюсь, Коди победит и встанет на победный путь🙏
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Коди должен красиво улететь)
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