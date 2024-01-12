Фигейредо и Гарбрандт подерутся на UFC 300 (AgFight)
Дейвисон Фигейредо и Коди Гарбрандт проведут поединок на UFC 300.
Об этом сообщает AgFight. Турнир состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.
Фигейредо (22-3-1) в последний раз дрался в декабре, когда победил Роба Фонта единогласным решением судей.
Гарбрандт (14-5) в декабре нокаутировал Брайана Кэллехера в первом раунде. Бой прошел в предварительном карде UFC 296.
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