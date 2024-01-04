Аскрен готов вернуться ради реванша с Масвидалем на UFC 300

Теги UFC MMA Бен Аскрен Хорхе Масвидаль UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Бен Аскрен заявил о готовности возобновить карьеру в UFC.

«Если Дана Уайт свяжется со мной и предложит поединок против Хорхе Масвидаля на UFC 300, то я выйду из отставки и буду драться. Но только по правилам ММА, потому что в боксе я полный профан», – заявил экс-чемпион ONE Championship и Bellator Бен Аскрен.

Напомним, поединок Аскрена и Масвидаля, состоявшийся в июле 2019 года в рамках турнира UFC 239, завершился победой Хорхе нокаутом на пятой секунде первого раунда.

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Бен Аскрен: «Как бы прошел мой реванш с Хорхе Масвидалем? Это единственный бой, ради которого я готов вернуться с пенсии»

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