Коста – о бое с Чимаевым: «Уверен, что мы подеремся. Хамзата заставили драться со мной на UFC 294, но Аллах спас его»

Пауло Коста уверен, что бой с Хамзатом Чимаевым произойдет.

«Бой мечты – титульник против чеченца. Уверен, что этот поединок состоится.

Вы не представляете, как UFC сильно заставляли его драться со мной на UFC 294. Фактически ему сказали: «Либо ты бьешься с Костой, либо ни с кем не бьешься».

Ему дали контракт на два миллиона долларов, чтобы он все подписал. Но Аллах спас его. Но это только пока», – сказал средневес UFC Пауло Коста.

Пауло Коста: «Я уговаривал UFC устроить бой с Чимаевым в Саудовской Аравии, но чеченец не хочет зарубиться»