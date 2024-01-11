Коста – о бое с Чимаевым: «Уверен, что мы подеремся. Хамзата заставили драться со мной на UFC 294, но Аллах спас его»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста уверен, что бой с Хамзатом Чимаевым произойдет.

«Бой мечты – титульник против чеченца. Уверен, что этот поединок состоится. 

Вы не представляете, как UFC сильно заставляли его драться со мной на UFC 294. Фактически ему сказали: «Либо ты бьешься с Костой, либо ни с кем не бьешься».

Ему дали контракт на два миллиона долларов, чтобы он все подписал. Но Аллах спас его. Но это только пока», – сказал средневес UFC Пауло Коста.

Пауло Коста: «Я уговаривал UFC устроить бой с Чимаевым в Саудовской Аравии, но чеченец не хочет зарубиться»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий