Вечер бокса в Монреале 14 января: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

14 января в Монреале (Канада) пройдет вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе между и Каллумом Смитом.

Где и во сколько смотреть турнир в Монреале?

Организатор турнира Top Rank показывает турниры на телеканале ESPN. Об официальной трансляции в России пока не сообщалось. Время начало турнира также неизвестно.

Кард турнира:

Артур Бетербиев – Каллум Смит за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе;

Джейсон Мэлоуни – Сауль Санчес;

Кристиан Мбилли – Роуэн Мердок;

– Хоакин Муррьета Лусио;

Кристофер Геррейро – Серхио Гарсия Эррера.

Каллум Смит: «Бетербиев – очень хороший боксер, но это не значит, что его нельзя победить. Верю, что нокаутирую его»