Вечер бокса в Монреале 14 января: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Имам Хатаев Бокс/MMA/UFC

14 января в Монреале (Канада) пройдет вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом. 

Где и во сколько смотреть турнир в Монреале? 

Организатор турнира Top Rank показывает турниры на телеканале ESPN. Об официальной трансляции в России пока не сообщалось. Время начало турнира также неизвестно.

Кард турнира:

  • Артур Бетербиев – Каллум Смит за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе;
  • Джейсон Мэлоуни – Сауль Санчес;
  • Кристиан Мбилли – Роуэн Мердок;
  • Имам Хатаев – Хоакин Муррьета Лусио;
  • Кристофер Геррейро – Серхио Гарсия Эррера.

Каллум Смит: «Бетербиев – очень хороший боксер, но это не значит, что его нельзя победить. Верю, что нокаутирую его»

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Если не ошибаюсь на телеканале Казспорт будет прямая трансляция
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