Вечер бокса в Монреале 14 января: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
14 января в Монреале (Канада) пройдет вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом.
Где и во сколько смотреть турнир в Монреале?
Организатор турнира Top Rank показывает турниры на телеканале ESPN. Об официальной трансляции в России пока не сообщалось. Время начало турнира также неизвестно.
Кард турнира:
- Артур Бетербиев – Каллум Смит за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе;
- Джейсон Мэлоуни – Сауль Санчес;
- Кристиан Мбилли – Роуэн Мердок;
- Имам Хатаев – Хоакин Муррьета Лусио;
- Кристофер Геррейро – Серхио Гарсия Эррера.
Каллум Смит: «Бетербиев – очень хороший боксер, но это не значит, что его нельзя победить. Верю, что нокаутирую его»