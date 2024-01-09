Райан Гарсия развелся с женой. Два дня назад он объявил о рождении второго ребенка, а спустя пару минут заявил о расставании с супругой

Райан Гарсия заявил о разводе спустя пару минут после объявления о рождении сына.

Гарсия решил развестись с Дреей Селиной после трех лет брака.

25-летний боксер два дня назад объявил в соцсетях о рождении сына, который стал вторым ребенком пары. Спустя несколько минут он заявил, что расстается с женой.

TMZ Sports, ссылаясь на судебные документы, пишет, что Гарсия назвал «неуправляемой» ситуацию в браке с Селиной и подает на развод из-за «непримиримых разногласий».

Боксер готов финансово поддержать детей – 3-летнюю Белу и новорожденного Генри – на основе «разумных потребностей». Помимо этого, он согласен выплачивать Дрее супружескую поддержку в течение следующих 17,5 месяцев – половины времени, которое они были женаты.

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