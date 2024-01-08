Вартанян назвал Багова самым физически сильным легковесом мира: «Али превосходит в этом Хабиба»

Теги MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Эдуард Вартанян ACA Али Багов Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян считает Али Багова сильнейшим легковесом мира.

«Багов вообще самый сильный легковес. Может даже в мире. Али физически сильнее Хабиба. Нурмагомедов будет тебя раздергивать по этажам, не устает, будет идти-идти.

А Багов устает. Если его перевести в третьем-четвертом раунде, он даже вставать не будет. Экономит силы. Его преимущество – взрывы. Посмотрите его бои, его даже ударник Кошкин переводил, весь четвертый раунд избивал Али.

А Хабиб работает постоянно, из-под него не продохнуть, постоянно находишься в напряжении», – сказал бывший легковес ACA Эдуард Вартанян.

Багов нокаутировал Резникова в четвертом раунде боя на ACA 168

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отличия между ними в том, что Багов химик
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий