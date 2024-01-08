Вартанян назвал Багова самым физически сильным легковесом мира: «Али превосходит в этом Хабиба»

Эдуард Вартанян считает Али Багова сильнейшим легковесом мира.

«Багов вообще самый сильный легковес. Может даже в мире. Али физически сильнее Хабиба. Нурмагомедов будет тебя раздергивать по этажам, не устает, будет идти-идти.

А устает. Если его перевести в третьем-четвертом раунде, он даже вставать не будет. Экономит силы. Его преимущество – взрывы. Посмотрите его бои, его даже ударник Кошкин переводил, весь четвертый раунд избивал Али.

А Хабиб работает постоянно, из-под него не продохнуть, постоянно находишься в напряжении», – сказал бывший легковес ACA Эдуард Вартанян.

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