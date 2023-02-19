Вице-президент ACA: «Наши лидеры доставили бы проблем Махачеву»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев считает, что легковесы его лиги составят конкуренцию чемпиону UFC Исламу Махачеву.

«Он хороший боец, но в то же время я понимаю, что он тоже из двух рук, ног, крови и плоти, как наши ребята: , , Абдул-Азиз Абдулвахабов, Эдик Вартанян, . Он такой же боец.

В отдельно взятый день может произойти все что угодно. Не могу сказать, что Махачев недосягаем для наших лидеров. Уверен, что наши лидеры доставили бы ему проблем», – сказал Бадаев.

Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?