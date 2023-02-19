Вице-президент ACA: «Наши лидеры доставили бы проблем Махачеву»
Вице-президент ACA Асланбек Бадаев считает, что легковесы его лиги составят конкуренцию чемпиону UFC Исламу Махачеву.
«Он хороший боец, но в то же время я понимаю, что он тоже из двух рук, ног, крови и плоти, как наши ребята: Артем Резников, Али Багов, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Эдик Вартанян, Юсуф Раисов. Он такой же боец.
В отдельно взятый день может произойти все что угодно. Не могу сказать, что Махачев недосягаем для наших лидеров. Уверен, что наши лидеры доставили бы ему проблем», – сказал Бадаев.
Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?
То есть если человек переезжает всех сабмишнами люди молчат,а как он доводит до решения судей бой с п4п 1 номером и выигрывает единогласным решением,так все сразу вылезли с критикой,что он не такой уж и сильный,в отдельно взятый день с тестостерончиком можно и одолеть
Я понимаю ,Бадаев верит в своих бойцов,но откровенно говоря,где тот же Раисов и где Махачев?
Юсуф просто устанет во втором раунде и все