Вице-президент ACA: «Наши лидеры доставили бы проблем Махачеву»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян ACA Ислам Махачев Али Багов Юсуф Раисов Абдул-Азиз Абдулвахабов Артем Резников Бокс/MMA/UFC

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев считает, что легковесы его лиги составят конкуренцию чемпиону UFC Исламу Махачеву.

«Он хороший боец, но в то же время я понимаю, что он тоже из двух рук, ног, крови и плоти, как наши ребята: Артем Резников, Али Багов, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Эдик Вартанян, Юсуф Раисов. Он такой же боец.

В отдельно взятый день может произойти все что угодно. Не могу сказать, что Махачев недосягаем для наших лидеров. Уверен, что наши лидеры доставили бы ему проблем», – сказал Бадаев.

Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?

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4 комментария

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Kanan Jarrus
за пределами подвала кадырова этих второсортных ноунеймов никто не знает
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-1
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Юлия Романова
В ufc даже за капельницы спрашивают, о чем он
+2
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+2
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Максим Иванов
Я конечно пребываю в шоке от того,насколько занизили уровень Махачева из за одной не самой уверенной победы
То есть если человек переезжает всех сабмишнами люди молчат,а как он доводит до решения судей бой с п4п 1 номером и выигрывает единогласным решением,так все сразу вылезли с критикой,что он не такой уж и сильный,в отдельно взятый день с тестостерончиком можно и одолеть
Я понимаю ,Бадаев верит в своих бойцов,но откровенно говоря,где тот же Раисов и где Махачев?
Юсуф просто устанет во втором раунде и все
+5
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+5
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Рамазан Магомедов
А антидопинговая комиссия доставила бы проблем нашим лидерам..
+7
0
+7
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