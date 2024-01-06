Вайдман показал результаты 86-часового голодания: «Хороший способ перезагрузить тело»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Крис Вайдман Бокс/MMA/UFC

Крис Вайдман рассказал о 86-часовом голодании.

«Я сделал это – 86 часов без еды. До и после. Давно мечтал об этом, особенно после всех перенесенных операций.

Думаю, что это хороший способ перезагрузить свое тело», – подписал публикацию средневес UFC Крис Вайдман.

Вайдман (15-7) в последний раз дрался в августе-2023, когда проиграл Брэду Таваресу единогласным решением судей. Ему 39 лет.

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4 комментария
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Игры со светом и вуаля - пресс виден
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И можно 3 фото, ещё через 86 часов.
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контраст увеличил вот и волосы на груди чётче стали видны,как и рельеф
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Можно фото его семьи их лица , пока он голодал)
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