Вайдман показал результаты 86-часового голодания: «Хороший способ перезагрузить тело»
Крис Вайдман рассказал о 86-часовом голодании.
«Я сделал это – 86 часов без еды. До и после. Давно мечтал об этом, особенно после всех перенесенных операций.
Думаю, что это хороший способ перезагрузить свое тело», – подписал публикацию средневес UFC Крис Вайдман.
Вайдман (15-7) в последний раз дрался в августе-2023, когда проиграл Брэду Таваресу единогласным решением судей. Ему 39 лет.
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