Монсон сообщил, что в январе проведет бой по боксу: «Такой у нас план»

Теги Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон сообщил, что проведет поединок по правилам бокса.

«Я проведу бой по боксу в январе в Ингушетии. Такой у нас план», – сказал ветеран ММА и депутат народного собрания Республики Башкортостан Джефф Монсон.

Монсону 52 года. В последний раз он дрался в августе, когда свел вничью поединок с Олегом Тактаровым.

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Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды

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