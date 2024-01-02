Монсон сообщил, что в январе проведет бой по боксу: «Такой у нас план»

Джефф Монсон сообщил, что проведет поединок по правилам бокса.

«Я проведу бой по боксу в январе в Ингушетии. Такой у нас план», – сказал ветеран ММА и депутат народного собрания Республики Башкортостан Джефф Монсон.

Монсону 52 года. В последний раз он дрался в августе, когда свел вничью поединок с .

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