Шон О’Мэлли: «Бой против Джервонты Дэвиса состоится в течение пяти лет. Клянусь, я его нокаутирую»

Боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли заявил о желании провести бой с чемпионом WBA в легком весе .

«Бой против Джервонты состоится в течение следующих пяти лет. Клянусь, я его нокаутирую в боксерском поединке.

Я действительно в это верю. В 135 фунтах я его нокаутирую», – сказал О’Мэлли.

В минувшие выходные Дэвис нокаутировал Роландо Ромеров в шестом раунде. О’Мэлли 2 июля на UFC 276 подерется с Педро Муньосом.

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