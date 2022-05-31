Шон О’Мэлли: «Бой против Джервонты Дэвиса состоится в течение пяти лет. Клянусь, я его нокаутирую»

Теги легкий вес легчайший вес UFC MMA бокс Джервонта Дэвис Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли заявил о желании провести бой с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом.

«Бой против Джервонты состоится в течение следующих пяти лет. Клянусь, я его нокаутирую в боксерском поединке.

Я действительно в это верю. В 135 фунтах я его нокаутирую», – сказал О’Мэлли.

В минувшие выходные Дэвис нокаутировал Роландо Ромеров в шестом раунде. О’Мэлли 2 июля на UFC 276 подерется с Педро Муньосом.

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