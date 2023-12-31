Гаджиев – о Чимаеве: «В следующем году Хамзат станет чемпионом. Но в пятираундовых боях ему будет тяжело»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Камил Гаджиев Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев верит, что в 2024 году Хамзат Чимаев завоюет чемпионский пояс UFC.

«Станет ли Чимаев чемпионом в 2024 году? Да. Мне в прошлом году много писали, когда я сказал, что Хамзат Чимаев не станет чемпионом в категории до 77 кг. Я тогда говорил, что Хамзату будет сложно выиграть у Камару.

Когда Усман был доминирующим чемпионом, если бы они встретились на тот момент, я думаю, что Хамзат не выиграл бы у Камару. Но Хамзат вырос, а Усман наоборот. Чимаев может стать чемпионом, но все зависит от того, кто чемпион в категории до 84 кг.

У меня есть ощущение, что Хамзат плохо готов к тяжелому пятираундовому бою. Я думаю, что трехраундовый бой он выиграет у любого, а вот пять раундов – может быть тяжело», – сказал президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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