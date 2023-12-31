Ульберг получил травму и снялся с поединка против Рейеса
Бой между Домиником Рейесом и Карлосом Ульбергом отменен.
Об этом Рейес сообщил в своих социальных сетях.
Поединок должен был состояться в ночь на 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).
Рейес (12-4) не выходил в октагон с ноября-2022, когда проиграл Райану Спэнну нокаутом в первом раунде.
Ульберг (9-1) в сентябре выиграл у Да Ун Джана удушающим приемом. Он идет на серии из пяти побед в UFC.
Джонс признался, что едва не сдался в бою с Рейесом: «Я сказал себе: «Ничего страшного, если проиграю, у меня была такая карьера»