Ульберг получил травму и снялся с поединка против Рейеса

Бой между Домиником Рейесом и Карлосом Ульбергом отменен.

Об этом Рейес сообщил в своих социальных сетях.

Поединок должен был состояться в ночь на 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

Рейес (12-4) не выходил в октагон с ноября-2022, когда проиграл нокаутом в первом раунде.

Ульберг (9-1) в сентябре выиграл у Да Ун Джана удушающим приемом. Он идет на серии из пяти побед в UFC.

Джонс признался, что едва не сдался в бою с Рейесом: «Я сказал себе: «Ничего страшного, если проиграю, у меня была такая карьера»