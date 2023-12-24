Туменов нокаутировал Гаджидаудова и стал чемпионом ACA в полусреднем весе

Теги MMA полусредний вес (MMA) Альберт Туменов ACA Бокс/MMA/UFC

24 декабря в Москве пройдет турнир ACA 168, в главном событии которого пройдет поединок в рамках Гран-при полусреднего веса между Устармагомедом Гаджидаудовым и Альбертом Туменовым.

Туменов победил нокаутом в пятом раунде, став чемпионом ACA в полусреднем весе и финалистом Гран-при.

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10 комментариев
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Для меня это бой года в ММА!!! Не тупо деревенский «махач», а умнейший бой в стойке от обоих бойцов. Туменова не зря называют Энштейн! Гаджидаудов просто стальной, такие удары выдерживать. И в конце красивейший нокаут! Смотрел бы и смотрел такие бои, а не залёживания или безголовые деревенские драки!

Туменова с победой!!
+14
-1
+13
Ответ j30
этот бой лучше в сто раз чем эдвардс ковингтон , разница между юфс и аса не такая огромная как многие думают
Есть один фактор который превращает твой коммент в профанацию - Химия.
+12
-2
+10
Смотрел в живую, Туменов - гений! Требую второго пришествия в UFC, умнейший боец
+4
0
+4
Ответ j30
этот бой лучше в сто раз чем эдвардс ковингтон , разница между юфс и аса не такая огромная как многие думают
Взять один из худших титульников из юфс и один из лучших из аса и делать выводы о лигах … сколько чемпионов аса/acb перешедших в юфс под допинг контролем показывали такие же зрелищные бои , стойкость , дыхалку и главное результат ? Забит был зрелищен, но дыхалки не хватало даже на 3 раунда , Ян прошелся по ветеранам и сдулся после первого же конкурентного боя , Аскаров казалось легко возьмет пояс и в юфс но ни одного боя не провел на том же уровне что был в АСА, про прочих Бибулатовых, Эдиловых , Дураевых и писать нечего . Между лигами пропасть во всех отношениях. Просто пропасть . А зрелище могут выдать и пацаны во дворе если у них примерно одинаковый уровень . Но это не уровень юфс
+5
-1
+4
этот бой лучше в сто раз чем эдвардс ковингтон , разница между юфс и аса не такая огромная как многие думают
+4
-3
+1
Хороший турнир , только дворники на трибунах впечатления чу-чуть подпортили
+3
-2
+1
Ответ j30
этот бой лучше в сто раз чем эдвардс ковингтон , разница между юфс и аса не такая огромная как многие думают
Топ 5 юфс в каждом весе, были бы 99.9% чемпионы в любой лиге мира. Но если брать в целом, то АСА по спорту мало чем уступает. Допинг контроль тока может многое поменять.
+1
0
+1
Ответ Freak05 Feal
Есть один фактор который превращает твой коммент в профанацию - Химия.
юфс с нового года прекращает работать с юсада , так что в юфс тоже не все чисто теперь будет
+2
-2
0
Ответ maaRuLOVE
Взять один из худших титульников из юфс и один из лучших из аса и делать выводы о лигах … сколько чемпионов аса/acb перешедших в юфс под допинг контролем показывали такие же зрелищные бои , стойкость , дыхалку и главное результат ? Забит был зрелищен, но дыхалки не хватало даже на 3 раунда , Ян прошелся по ветеранам и сдулся после первого же конкурентного боя , Аскаров казалось легко возьмет пояс и в юфс но ни одного боя не провел на том же уровне что был в АСА, про прочих Бибулатовых, Эдиловых , Дураевых и писать нечего . Между лигами пропасть во всех отношениях. Просто пропасть . А зрелище могут выдать и пацаны во дворе если у них примерно одинаковый уровень . Но это не уровень юфс
на счет Яна только не согласен. Со стерлингом оба боя равные.
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