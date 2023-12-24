Туменов нокаутировал Гаджидаудова и стал чемпионом ACA в полусреднем весе
24 декабря в Москве пройдет турнир ACA 168, в главном событии которого пройдет поединок в рамках Гран-при полусреднего веса между Устармагомедом Гаджидаудовым и Альбертом Туменовым.
Туменов победил нокаутом в пятом раунде, став чемпионом ACA в полусреднем весе и финалистом Гран-при.
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Туменова с победой!!