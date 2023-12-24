Туменов нокаутировал Гаджидаудова и стал чемпионом ACA в полусреднем весе

24 декабря в Москве пройдет турнир 168, в главном событии которого пройдет поединок в рамках Гран-при полусреднего веса между Устармагомедом Гаджидаудовым и .

Туменов победил нокаутом в пятом раунде, став чемпионом ACA в полусреднем весе и финалистом Гран-при.

Бадаев: «Резников – Багов – максимально непредсказуемый для меня бой»

ACA 168: Гаджидаудов – Туменов, Багов – Резников и другие бои