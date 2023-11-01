Евлоев – о бое с Алленом: «Я готов, как никогда раньше»

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев высказался о поединке с Арнольдом Алленом.

Бой между Евлоевым и Алленом должен состояться в главном карде турнира UFC 297, который может пройти в Торонто (Канада) в ночь на 21 января 2024 года.

«Я готов, как никогда раньше. Моя победа будет выглядеть легкой. Иншаллах!» – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев – о следующем бое: «Нравится вам или нет, но, Иншаллах, мой рекорд будет 18-0»

Мовсар Евлоев поднялся на девятую позицию в рейтинге полулегковесов UFC

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