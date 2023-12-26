Уайлдер считает, что Джошуа не хочет с ним драться: «Этот нигга был чертовски рад моему проигрышу Паркеру»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Джозеф Паркер Джошуа - Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер считает, что Энтони Джошуа не хочет с ним драться.

«Он действительно не хочет этот бой. Вы видели, каким он был счастливым, когда я проиграл Паркеру?

Я рассмеялся и сказал: «Этот нигга ###### [чертовски] счастлив». Это помогло ему хорошо выступить. Казалось, что он думал: «Мне не придется драться с Уайлдером!»

Ходили слухи, что он думал об уходе из спорта, если я выиграю... 9 марта бой все еще может состояться. Но для него это отличный шанс слиться», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

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2 комментария
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Слабенькая попытка ржавого бомбардировщика взять Энтони на слабо и срубить бабла последний раз.
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+3
Ответ Groove
Слабенькая попытка ржавого бомбардировщика взять Энтони на слабо и срубить бабла последний раз.
да будет этот бой-вот увидишь. уайлдер даже сейчас все еще имя в хэви. имен там дефицит. просто своим проигрышем уйлдер значительно уменьшил свою долю в призовом фонде. не с паркером его сводить опять-это даже саудиты не купят. а вообще будут всяко разно пытаться дотащить джошуа до боя с фьюри
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