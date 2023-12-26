Уайлдер считает, что Джошуа не хочет с ним драться: «Этот нигга был чертовски рад моему проигрышу Паркеру»

Деонтей Уайлдер считает, что Энтони Джошуа не хочет с ним драться.

«Он действительно не хочет этот бой. Вы видели, каким он был счастливым, когда я проиграл ?

Я рассмеялся и сказал: «Этот нигга ###### [чертовски] счастлив». Это помогло ему хорошо выступить. Казалось, что он думал: «Мне не придется драться с Уайлдером!»

Ходили слухи, что он думал об уходе из спорта, если я выиграю... 9 марта бой все еще может состояться. Но для него это отличный шанс слиться», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе .

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